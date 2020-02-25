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أفادت معلومات لـ “ليبانون ديبايت”، بأن “مستشفى صيدا الحكومي استقبلت اليوم الثلاثاء، مريضًا ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، وتم إدخاله غرفة الحجر الصحي في المستشفى، ولاحقًا تم تحويله إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت”.
وأكدت إدارة المستشفى في اتصال هاتفي لموقعنا، أن “المواطن المذكور هو واحد من بين الركاب الـ 25 الذين قدموا من ميلانو الايطالية أمس الاثنين، على متن الطائرة الايطالية التي حطت في مطار بيروت الدولي”.
وذكرت أن “المريض هو من بادر واتصل على الخط الساخن لوزارة الصحة وأبلغ عن إصابته بهذه الأعراض.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الإشتباه بحالة “كورونا” في صيدا… اتصل على الخط الساخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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