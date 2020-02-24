لبنان | بدعوى من مستشار باسيل… غادة عون توقف الناشط شربل خوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 05:11 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قرّرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، توقيف الناشط شربل خوري بعد التحقيق معه في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية من جراء دعوى كان قد تقدّم بها المستشار الاقتصادي للوزير السابق جبران باسيل بحقه. وفي هذا السياق، دعا “تجمّع نقابة الصحافة البديلة” للمشاركة فوراً في الوقفة الاعتراضية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية (بوليفار كميل شمعون – ثكنة جوزيف ضاهر).

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