لبنان | صورة أشعلت مواقع التواصل.. شاهدوا الطائرة الإيرانية قبل هبوطها في المطار

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تزامناً مع وصول الطائرة الإيرانية التابعة لشركة الخطوط الإيرانية Iran Air، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنّها الأولى للطائرة الإيرانية، قبل هبوطها في المطار.

وظهرت الطائرة في الجو تحلق فوق البحر وبالقرب من المباني، بحسب الصورة المتداولة.

وكانت وصلت عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت طائرة تابعة لشركة الخطوط الإيرانية iran air وعلى متنها ما يقارب 210 ركاب.

وبعدما حطت الطائرة على أرض المطار، انتقل الفريق الطبي المعني والمجهز بكل التدابير والمكلف القيام باجراءات الكشف على ركاب الطائرة الى داخلها، وباشر الكشف الميداني.

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وكانت الاجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتقال فيروس كورونا الى لبنان استكملت في المطار.

يذكر ان إجراءات اتخذت في المطار تقضي بنقل ركاب هذه الطائرة من ممرات خاصة تجنبا للاختلاط مع باقي الركاب الموجودين في القاعات، وتولت عناصر تابعة للأمن العام في المطار نقل جوازات سفر الركاب بواسطة صناديق خاصة لاتمام المعاملات. كما وصلت الى المطار سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني تحسبا لأي طارئ.

ويبذل الفريق الطبي المولج بالاجراءات الوقائية في المطار يوميا، جهدا كبيرا لتطبيقها والتي اتخذت في معظم مطارات العالم بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وفي قاعة انتظار الركاب، أعرب عدد من ذوي الركاب عن التزامهم بإجراءات وقائية في منازلهم خصوصا بوجود الأطفال. وقد خضع كل من صعد الى الطائرة الى عملية تعقيم دقيقة وتدابير احترازية.