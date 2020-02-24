لبنان | طائرة ايرانية تصل مطار بيروت وإجراءات استثنائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حطت في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طائرة ركاب أتيه من طهران وعلى متنها 215 راكباً، حيث تتخذ الإجراءات اللازمة لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا. وتصل عند السابعة من مساء اليوم الاثنين طائرة ثانية أتيه من مدينة مشهد الايرانية. واختلف المشهد اليوم في مطار بيروت، حيث أن الطائرة الايرانية وضعت على مدرج بعيد وركابها لن يدخلوا إلى المطار.

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