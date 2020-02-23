لبنان | وفد “النقد الدولي” جاء مستمعاً ورحل مستاءً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 11:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 11:10 مساءً - مشاركة

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جاء وفد صندوق النقد الدولي محملاً بتعليمات ألا يقدم خطة إلى المسؤولين اللبنانيين بل أن يستمع، وتفاجأت السلطة اللبنانية بهذا الموقف، ما جعلها مربكة، وبحال من الضياع لأنها لا تملك خطة لطرحها على الوفد.

وأكدت مصادر معنية للـ”mtv” بأن الوفد خرج بأكثر من اجتماع بطبع سيئ عن تعاطي المسؤولين مع الأزمة، اذ تفاجأ خلال زيارته أن المسؤولين اللبنانيين لا يملكون خطة واضحة وأرقاماً فعلية لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

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وأوضح أحد المشاركين في الاجتماعات مع وفد الصندوق بأنه “لم يلمس من المسؤولين اللبنانيين أي جدية بالتعاطي مع الأزمة التي يمر بها لبنان”، موضحاً أن الوفد غادر البلاد مستاءً.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الوفد لم يأت بخطة للأزمة اللبنانية لأنه لا يثق بالمسؤولين ويريد جس نبضهم من جهة، ولأن صندوق النقد يعلم بأن لبنان بحاجة إلى برنامج أي مساعدة مالية مشروطة، وستكون موجعة بحق الشعب والحكومة من جهة أخرى.