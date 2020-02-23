لبنان | توقعات الطقس غدا الاثنين: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 05:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا شمال البلاد وجنوبها.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل مع ضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المحلية المتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس خلال النهار.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا شمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة جنوب البلاد فجرا، تبدأ الحرارة بالإنخفاض تدريجا بدءا من الظهر مع تكون ضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و30 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

– حال البحر: قليل الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,16 ساعة غروب الشمس: 17,28