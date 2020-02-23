لبنان | وزير الصحة: أجرينا فحوصات لـ27 شخصا وثبت خلوهم من أي فيروس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 05:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لمندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك، أنه حتى الساعة تم إجراء فحوصات لـ27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، وقد أثبتت الفحوصات خلوهم من أي فيروس”. وتواصل وزارة الصحة جهودها للكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا، بين صفوف المواطنين القادمين من الخارج. وبناء على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني المواطن ع. ب من مدينة بعلبك الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من عدوى الكورونا ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة، وهو من ضمن ركاب الطائرة التي اكتشف فيها أول حالة إصابة بالكورونا في لبنان.

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