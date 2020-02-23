لبنان | بعد أزمة الدولار والكورونا.. هل يواجه اللبنانيون أزمة رغيف الخبز؟

اشار رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم في اتصال مع “الجديد” الى ان النقابة ماضية في الاضراب بدءأً من يوم غد حتى “الى ما يشاء الله” بحسب تعبير ابراهيم.

وقال ابراهيم: “ان الاضراب يبدأ الاثنين واليوم عند الليل لا يوجد خبز… ولا تواصل بيننا وبين الحكومة، ماضون في الاضراب الذي يبدا غداً واليوم ليلاً لا خبز في الافران”.

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وتابع ابراهيم: “الدولة لا تريد ان تدعم القمح وهي لا تتحمّل مسؤولياتها، نحن لا يمكننا الاستمرار والمشكلة في الطحين والقمح وسعر صرف الدولار”.

وختم ابراهيم بالقول: “متجهون الى الاضراب المفتوح”