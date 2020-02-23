لبنان | 50 دولار شهرياً فقط!.. هذا ما أعلنه بنك الاعتماد لمودعيه

أعلن بنك الاعتماد عن جدول جديد لقيمة السحوبات التي سيعتمدها، والتي أصبحت شهرية وليست أسبوعية، أو كل 15 يوماً، كما يفعل أغلب المصارف.

وبحسب الجدول، فإن الحسابات التي تحتوي على ألف دولار، يسمح لصاحبها بسحب 50 دولار شهرياً. والحسابات التي تفوق الألف دولار وصولاً إلى 5 آلاف دولار، يمكن السحب منها بمعدل 100 دولار شهرياً.

أما الحسابات التي تتخطى 5 آلاف دولار وصولاً إلى 25 ألف دولار، فيسمح بالسحب منها بمعدل 200 دولار شهرياً. والحسابات التي تفوق 25 ألف دولار ولا تتخطى 50 ألف دولار، يسمح بالسحب منها بمعدل 300 دولار شهرياً.

الحسابات التي تزيد عن 50 ألف دولار ولا تتخطى 100 ألف دولار، يسمح بالسحب منها بمعدل 400 دولار شهرياً. والحسابات التي تتخطى 100 ألف دولار ولا تزيد عن 500 ألف دولار يسمح بالسحب منها بمعدل 500 دولار شهرياً.

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وبالنسبة للحسابات التي تزيد عن 500 ألف ولا تتخطى مليون دولار، يسمح بالسحب منها بمعدل 700 دولار شهرياً. أما الحسابات التي تزيد عن مليون دولار، فيسمح بالسحب منها بمعدل ألف دولار شهرياً.

وإذا كان بنك “الاعتماد” هو أول المصارف التي تتخذ هذه الإجراءات بالغة التقنين، فليس مستبعداً أن تحذوه حذوه المصارف الأخرى، طالما أن أزمة السيولة الدولارية مستمرة.