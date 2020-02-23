لبنان | “الوطني الحرّ” وحزب الله و”أمل” يرفضون الإنتخابات المبكرة

بينما يطالب “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “الكتائب” بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، استجابة لمطلب الانتفاضة المستمرة منذ تشرين الأول الماضي، إلا أنه ووفقاً للمعلومات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية من مصادر، فإن “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” قد أبلغوا من يعنيهم الأمر بأنهم ليسوا مستعدين للقبول بالانتخابات المبكرة، باعتبار أن هناك عقبات عديدة تحول دون تحقيق هذا الامر راهناً، وبالتالي فإن على الفريق الآخر الذي يطالب بمثل هكذا انتخابات أن يكف عن المطالبة بها، لأن ظروف البلد لا تتحمل السير بهذا الخيار غير القابل للتطبيق.

وأشارت مصادر نيابية معارضة إلى أن قوى 8 آذار ترفض إجراء انتخابات مبكرة لأنها تخشى أن تفقد الأكثرية بعد سقوط التسوية بين الرئيس سعد الحريري والعهد، باعتبار أن التحالفات ستتغير ما يعني أن الأكثرية ستذهب إلى تحالف المعارضة. وهذا ما يجعل “حزب الله” وحركة “أمل” يتمسكان بموقفهما الرافض للانتخابات المبكرة، خشية خسارة الأكثرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.