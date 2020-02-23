لبنان | حزب الله: لماذا لم يتم تعليق الرحلات مع فرنسا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استهجنت مصادر من حزب الله الدعوات لتعليق الرحلات الجوية مع طهران، واستغربت لماذا لم تتم المطالبة بوقف الرحلات مع فرنسا وإيطاليا اللتين ينتشر فيهما فيروس كورونا أيضاً. ولفتت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أن حصر الموضوع بطهران ينم عن مقاربة غير موضوعية ومنطقية لملف خطير. وقالت المصادر : “هناك توقعات بأن يبلغ خلال أسبوعين عدد البلدان التي تحتوي حالات كورونا 63 دولة، فهل المطلوب أن نعزل أنفسنا عن العالم؟”.

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