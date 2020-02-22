لبنان | الدولة للمرة الأولى بلا طوابع

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 فبراير 2020 01:11 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه، “لماذا فقدت الطوابع؟”. مضيفاً عبر “تويتر”، “جرى تلزيم الطوابع إلى مطبعة طارئة محسوبة على مسؤول في السلطة، ثم تبين أنها غير مؤهلة لذلك أعطيت مهلة لأشهر إضافية. وعندما أحضرت الآلة الخاصة تبين أنها معطلة، وأعطيت مهلة أشهر إضافية… لتصبح الدولة وللمرة الأولى بلا طوابع”. وتابع: “الفساد مستمر”.

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