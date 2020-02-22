لبنان | قرارٌ بمنعِ تصدير معدَّات الحماية الشخصيّة الطبيّة

قرَّر وزير الاقتصاد راوول نعمة، منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدّات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المُعديّة، وذلك “تداركًا لأي أثر سلبي قد يُصيب صحة المواطنين من جرّاء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظرًا لإرتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الاخيرة”.

ومن بين هذه المعدّات، “قفازات مطاطية مقاومة للثقوب، قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة، حذاء السلامة وغطاء الحذاء، بدلات جسم كاملة مضادة للمياه، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، غطاء واق للرأس مقاوم للماء، أثواب تستعمل مرة واحدة، أثواب العلاج الكيميائي، قناع واقي للوجه، أحذية السلامة المضادة للمياه، وأثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم”.

وقد أكد نعمه، في بيانٍ له أنّ “مديرية حماية المستهلك، ستقوم بجولات مكثفة لمراقبة أسعار هذه المعدات في الصيدليات، وستتشدد بوجه المخالفين منعاً لأي استغلال وتحقيق ارباح غير مبررة على حساب اللبنانيين.