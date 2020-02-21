لبنان | بالفيديو: مدير الميادين “غسان بن جدو” كان على متن الطائرة الإيرانية الحاملة لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 فبراير 2020 11:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من داخل الطائرة الإيرانية القادمة من مدينة قم الإيرانية والتي أقلت الخميس المواطنة اللبنانية المصابة بفيروس كورونا.

ويظهر في مقطع مدير قناة الميادين غسان بن جدو وعدد من ركاب الطائرة، فيما يظهر عدد من الأطباء يقومون بفحص الركاب وتزويدهم بكمامات صحية للوقاية.

ولم يعرف حتى الآن إن كان “بن جدو” أو أي من ركاب الطائرة الآخرين القادمين من إيران قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا أو لا.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن الجمعة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان لمواطنة في العقد الرابع من العمر

وأضاف وزير الصحة: سنتابع جميع الوافدين إلى لبنان في الـ10 أيام الأخيرة للتأكد من عدم إصاباتهم بالفيروس

وأضاف الوزير حسن بأنه سيقوم بالتوجه الى مستشفى رفيق الحريري للتشخيص على الحالة لتأكيد أو نفي إصابتها بالكورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن نقل حالتين مشتبه بهما بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي.

وأكدت معلومات عدة بأن المواطنة اللبنانية المصابة بفيروس كورونا تم إستدعاء جميع أفراد عائلتها إلى جانب ركاب الطائرة لمعاينتهم.

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وأضافت مصادر بأن المواطنة اللبنانية وصلت أمس الخميس على متن طائرة “ماهان اير” القادمة من إيران وكانت تعاني من رشح وألم عضل، أصر احد المعنيين على اجراء فحص “كورونا” وتبين انه ايجابي أي انها تحمل الفيروس.

وكشفت مصادر عن حالة استنفار وطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وتوجّه لاستدعاء افراد عائلة المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” للكشف عليهم ووضعهم في الحجر الصحي.

وأشارت المصادر الى أن “تمَّ افراغ الطابق الثالث في مبنى مستشفى رفيق الحريري وتحويله الى طابق للحجر الصحي خاص بـ “كورونا” استعداداً وتحسباً لارتفاع عدد الاصابات”.

وقال المدير العام للصليب الأحمر اللبناني: ​12 فرقة حاضرة لأي عملية اسعاف أو إنقاذ لأننا نعمل بآلية واضحة وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع.

ومع الإعلان الرسمي عن أول حالة وصلت إلى لبنان مصابة بفيروس كورونا، توجه المواطنون بكثافة إلى الصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية لشراء كمامات تقيهم من الفيروس المستجد.

و أكدت بعض الصيدليات نفاذ كمية الكمامات المتواجدة لديها. وإذ تفاوت سعر الكمامة الواحدة بين صيدلية وأخرى، أجمع أصحاب الصيدليات على أن السعر سيرتفع غداً مع ازدياد الطلب عليها. وقد سجل سعر علبة الكمامات التي تحتوي على مئة قطعة لدى بعض الصيدليات 25 ألف ليرة، فيما باع آخرون 4 كمامات بسعر 1000 ليرة.