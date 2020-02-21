لبنان | هل تُقفل المدارس بسبب “كورونا”؟… وزير التربية يوضح!

تابع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب خبر الإصابة الأولى بفيروس “كورونا” في لبنان، وأكد أن الجهات المعنية في الوزارة تشارك في الإجتماعات الدورية للجنة المشكلة في رئاسة الحكومة بهذا الخصوص”.

كما أكد أن “فريق عمل الوزارة يتابع منذ نحو شهر التواصل مع منظمة الصحة العالمية ومع الوزارات والمنظمات المعنية لمواكبة ما يحصل في العالم حول هذا الفيروس”، لافتًا إلى أن فريق الوزارة في “حال من الجهوزية لأي تطوّر”.

وكشف المجذوب أن “الوزارة أعطت توجيهاتها إلى مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة للتوعية والوقاية من أي انفلونزا أو مرض تنفسيّ، وللتشديد على النظافة الشخصية، ووزعت ملصقات توعوية حول هذا الأمر”.

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ونفى ان “تكون الوزارة قد أصدرت أي بيان لإقفال المدارس”، مشددًا على أنه “ليس هناك ما يدعو إلى الهلع”.

ودعا المجذوب، “المدارس إلى الإتصال برقم الهاتف الساخن عند الحاجة إلى الإبلاغ عن أي أمر يتعلق بالصحة المدرسية، والرقم هو 01772186”.

وكان وزير الصحة حمد حسن قد أكد خلال مؤتمر صحفي، انه “نتيجة فحص الـTCR تثبّت ايجابية الفحص للمريضة اللبنانية الآتية من قم الايرانية البالغة من العمر 45 عامًا وهي بصحة جيدة وهناك حالتان مشتبه بهما ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.