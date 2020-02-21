لبنان | صورة: أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لمواطنة قادمة من إيران وإستدعاء عائلتها وركاب الطائرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 فبراير 2020 04:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن الجمعة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان لمواطنة في العقد الرابع من العمر

وأضاف وزير الصحة: تثبت لنا منذ حوالي الساعة إيجابية الفحص للمريضة القادمة من إيران وليس هناك أي حالة أخرى مثبتة حتى تاريخه بكورونا ونشتبه بحالتنين ونقوم بالاجراءات حسب توصية منظمة الصحة العالمية

وقال وزير الصحة: سنتابع جميع الوافدين إلى لبنان في الـ10 أيام الأخيرة للتأكد من عدم إصاباتهم بالفيروس

وكان فد أعلن وزير الصحة حمد حسن بأنه سيقوم بالتوجه الى مستشفى رفيق الحريري للتشخيص على الحالة لتأكيد أو نفي إصابتها بالكورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن نقل حالتين مشتبه بهما بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي.

وأكدت معلومات عدة بأن المواطنة اللبنانية المصابة بفيروس كورونا كانت قادمة من إيران على متن طائرة, حيث تم إستدعاء جميع أفراد عائلتها إلى جانب ركاب الطائرة لمعاينتهم.

وأضافت مصادر بأن المواطنة اللبنانية وصلت أمس الخميس على متن طائرة “ماهان اير” القادمة من إيران وكانت تعاني من رشح وألم عضل، أصر احد المعنيين على اجراء فحص “كورونا” وتبين انه ايجابي أي انها تحمل الفيروس.

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وكشفت مصادر “ليبانون ديبايت” عن حالة استنفار وطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وتوجّه لاستدعاء افراد عائلة المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” للكشف عليهم ووضعهم في الحجر الصحي.

وأشارت المصادر الى أن “تمَّ افراغ الطابق الثالث في مبنى مستشفى رفيق الحريري وتحويله الى طابق للحجر الصحي خاص بـ “كورونا” استعداداً وتحسباً لارتفاع عدد الاصابات”.

ولفتت الى أن، مستودع “ادارة الكوارث” الخاص باللوازم الطبية في مستشفى رفيق الحريري تمَّ إفراغه ايضاً وتجهيزه تحسباً للطوارئ وتم مناشدة مصانع الادوية اللبنانية لدعم المستشفى.

وقال المدير العام للصليب الأحمر اللبناني: ​12 فرقة حاضرة لأي عملية اسعاف أو إنقاذ لأننا نعمل بآلية واضحة وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع.

وحصل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال على صورة قيل بأنها للمواطنة اللبنانية المصابة بفيروس كورونا وقد تم وضعها في الحجر الصحي بمستشفى رفيق الحريري