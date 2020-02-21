لبنان | بالفيديو: إنتشار مسلّح للقومي في الحمرا.. أهكذا تكون «وقفات العز»؟

بعد التوتر الذي ساد منطقة الحمرا-بيروت، اليوم الخميس، بين مناصرين للتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي على خلفية “إستفزازات”متبادلة بين الطرفين، وتناقل أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فحواها “توجه مناصرين للوطني الحر للإعتصام امام منزل وليد جنبلاط في كليمنصو”، إنتشر فيديو يوضح إقفال عناصر حزبية تابعة للحزب السوري القومي الإجتماعي لشارع جاندارك في الحمرا.

إذ يسأل ناشر الفيديو العناصر المسلّحة حول سبب إقفال الشارع ليرد عليه “ما في شي”، مع العلم أن ما يحصل هو عمل روتيني يقوم به الحزب كلّما حصل أي توتر في شارع الحمرا.

مع العلم أنه ليس الإنتشار المسلّح الأول لعناصر القومي في الحمرا تحديداً، والتي يتخذّها الحزب مقراً له، إذ يشهد شارع الحمرا إستعراضات عسكرية متكررة وقطع متكرر للطريق ليعرض الحزب القومي “عقيدته” بهذه الطريقة التي لا يمكن أن تكون أبداً “وقفة عز”!