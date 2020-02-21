لبنان | نوفل ضو: أدوية إيرانية تدخل لبنان “تهدد صحة الناس”

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تحدَّث منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو عن “أنواعٍ عدة من الأدوية الإيرانية لمعالجة السرطان، وُضِعت في المستشفيات الحكومية بقرارٍ من وزير الصحة حمد حسن”.
وأشار ضو في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنَّ إدخال هذه الأدوية تمَّ “قبل موافقة المختبرات الأوروبية المتخصصة على استخدامها بما يهدد صحة الناس”.
وسأل، “كيف يُدفع ثمن هذه الأدوية، وبأي عملة وعبر أي مصرف؟ من يخرق العقوبات الدولية على إيران؟
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