لبنان | الدولار يواصل صعوده.. ومخاوف من خفض الليرة او haircut

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يخشى خبراء إقتصاديون أن يكون من ضمن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المادية الى لبنان، تخفيض سعر صرف العملة اللبنانية بحيث يصبح السعر الرسمي للدولار في المصارف 2500 ليرة، وهو ما يمكن أن يؤدي الى إفلاس ٍ للمصارف. مشيرين الى أن البديل عن ذلك قد يكون ال Haircut.

وكان سعر صرف الدولار قد سجّل لدى الصرافين اليوم الخميس ، ما بين 2420 ليرة و2480 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.