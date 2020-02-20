احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
يخشى خبراء إقتصاديون أن يكون من ضمن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المادية الى لبنان، تخفيض سعر صرف العملة اللبنانية بحيث يصبح السعر الرسمي للدولار في المصارف 2500 ليرة، وهو ما يمكن أن يؤدي الى إفلاس ٍ للمصارف. مشيرين الى أن البديل عن ذلك قد يكون ال Haircut.
وكان سعر صرف الدولار قد سجّل لدى الصرافين اليوم الخميس ، ما بين 2420 ليرة و2480 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الدولار يواصل صعوده.. ومخاوف من خفض الليرة او haircut لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.