لبنان | الطوابع المالية فُقِدت من الأسواق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علم موقع “الجمهورية” أن الطوابع المالية فُقِدت من الأسواق اللبنانية، وذلك في ظل الطلب الكثيف عليها من قبل المواطنين الذين يعجزون عن إتمام مُعاملاتهم في الدوائر الرسمية. وفي هذا السياق، قامت “الجمهورية” بجولة على بائعي الطوابع المالية الذين أشاروا إلى أن “لا أحد يملك معلومات عن الفترة الزمنية التي ستتوفر خلالها الطوابع”.

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