لبنان | إجتماع لإتحاد نقابات الأفران لبحث الخطوات التصعيدية

أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران قراره “دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة”.

وأشار في بيان اثر اجتماع طارىء برئاسة كاظم ابراهيم، وحضور جميع النقباء في المناطق اللبنانية كافة”، أن “المجتمعين بحثوا في نتيجة الاجتماع الذي تم بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وحضور رئيس الاتحاد كاظم ابراهيم وامين السر رياض السيد، حيث لمس وفد الاتحاد افتراء وتعنتا من الوزير على اصحاب المخابز والافران لجهة تشكيل لجنة جديدة تضم شريحة واسعة من اجل دراسة كلفة الرغيف والتي باتت معروفة من الجميع”.

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ولفت الى انه “من المعلوم ان الوزير السابق منصور بطيش اعد دراسة ميدانية بالتعاون مع خبراء اجانب والوزيرة السابقة مي الشدياق ومدير عام مكتب الحبوب بالتكليف نادين عون دون دعوة الاتحاد والنقابات المعنية، وكانت النتيجة بالمحصلة الف غرام بسعر 1500 ليرة لبنانية، وهذا سعر عادل وفق الدراسة المذكورة، علما ان سعر الدولار كان 1500 ليرة بمعنى ان دولارا واحدا يعادل ربطة خبز. اما اليوم، فقد تخطى سعر الدولار 2450 ليرة، واصبح سعر طن الطحين 620 ألف ليرة بدلا من 540 الف ليرة، فضلا عن ارتفاع كلفة المازوت الذي يتحمل اصحاب الأفران والمخابز 15% من سعره بالدولار الأميركي ويسدد نقدا، اضافة الى اسعار السكر والنايلون والخميرة والتي تسدد نقدا وبالدولار الأميركي ايضا”.

وأوضح أنه “أمام الواقع المرير والصعب الذي يمر به قطاع المخابز والافران، جرت العادة ان تبادر الدولة الى دعم القمح المستورد حفاظا على استقرار سعر الرغيف للمواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل اي اعباء اضافية، وعليه، قرر المجتمعون دعوة الجمعية العمومية لنقابات المخابز والأفران في لبنان الى الانعقاد في الثانية بعد ظهر يوم الجمعة 21 الحالي، في مطعم الفانتزي وورد – طريق المطار، لاتخاذ القرارات المناسبة”.