لبنان | بعد توقع خبير مالي تراجع الدولار إلى 2000 ليرة.. اليكم سعر الصرف اليوم الأربعاء

استقر صباح اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار لدى الصرافين ليتراوح بين 2350 ليرة للمبيع و2400 ليرة للشراء.

وقد توقع خبير مالي مسؤول لـ”الأنباء” الكويتية، عن توجه رسمي للبنان نحو “حل وسط” لعقدة إستحقاق سندات “اليوروبوند” التي انقسم حولها اللبنانيون بين مؤيد لوجهة نظر السياسيين ومعهم بعض الخبراء المستقلين، القائلة بعدم السداد والذهاب الى جدولة الديون الخارجية، وبين داعم لجمعية المصارف وخبرائها الكثر، والقائلين بسداد السندات المستحقة والبالغة نحو مليار و276 مليون دولار، ومن ثم اعادة جدولة الاستحقاقات الاخرى.

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وقال “الحل الوسط المطروح يقضي بتقسيط سداد السندات المستحقة على دفعتين أو أكثر، ومن ثم إعادة الجدولة، بحيث يتم الاحتفاظ بما يكفي من النقد الاجنبي المخصص لاستـــيراد الاحتــياجــات الضرورية للناس ونتجنب في المقابل حماية المصداقية وعدم خسارة الثقة”.

اما بعد إستشارات صندوق النقد الذي وصل وفده أمس، فيقول الخبير المطلع أن “تراجع الدولار مؤكد الى حدود 2000 ليرة، ومحتمل إلى أقل بقليل”.