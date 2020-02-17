لبنان | قرارات مصيرية لأصحاب محطات المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس ان “النقابة تعقد جمعية عمومية عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الإثنين في اوتيل كومفورت – الحازمية، من اجل تقويم الإجراءات التي من المفترض اتخاذها، كما من قبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، لحل هذا الموضوع بشكل نهائي بما يضمن لنا على مستوى مجلس الوزراء مجتمعا، حقوقنا”. وأضاف، “ستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه”.

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