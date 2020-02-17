كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أثار التمثال الذي رُفع اليوم لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الجنوب اللبناني (مارون الراس) سخطاً على مواقع التواصل الإجتماعي. إذ يرفض عدد كبير من الناشطين ما حصل ويعتبره خرقاً واضحاً لمبدأ “النأي بالنفس”, ويفتح مجالاً إضافياً لعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي وإدخاله في مشاكل وأزمات لا ناقة له فيها ولا جمل، وسط الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي تلتف على رقاب اللبنانيين. إذ تصدّر هاشتاغ: “لبنان أكبر من سليمانكم”موقع “تويتر” وبرزت التغريدات التالية: المصدر جنوبية

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رفضاً للتمثال جنوباً.. «تويتر» يشتعل: « #لبنان_أكبر_من_سليمانكم »! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.