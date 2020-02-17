لبنان | لاريجاني يصل بيروت آتياً من دمشق

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وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني ، إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، آتيا من دمشق، على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، وذلك في زيارة رسمية للبنان تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وكانت سفارة إيران قد أعلنت في بيان، أن “رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، يصل على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين”.
وافيد عن اجراءات أمنية مكثفة أمام فندق فينيسيا تزامنا مع زيارة لاريجاني الذي يصل الى بيروت مساء اليوم
وافادت mtv ان السفارة الايرانية لم تحدد بعد مواعيد زيارات لاريجاني ولكن من المؤكد انه سيلتقي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بالاضافة الى قيادات فلسطينية على ان يعقد مؤتمرا صحافيا في نهاية زيارته غدا.
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