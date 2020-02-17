لبنان | قرار من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة بدءا من يوم غد!

صدر عن عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان البيان التالي:

في إطار سعيها الدؤوب لحل معضلة المنافسة المستجدة وغير المتكافئة بين شركات الطيران ، أعضاء المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA ، ومكاتب السفر والسياحة ، والتي كادت أن تطيح بالقطاع والعاملين فيه. وإستكمالاً لإتصالاتها ومراجعاتها على أعلى المستويات منذ تاريخ ظهور الأزمة ، وعملاً بقرار الجمعية العمومية لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان المنعقدة في مركز النقابة في الأشرفية بتاريخ 28/01/2020 .

أجرى مجلس النقابة سلسلة من المشاورات واللقاءات مع المسؤولين والمعنيين مباشرةً بالقطاع، وآخرها بتاريخ 12/02/2020 اللقاء مع ممثلي شركات الطيران في لبنان BARLEB ، طرحت خلالها النقابة رؤيتها للحل على المديين القريب والبعيد .

توصل المجتمعون إلى حل يقضي بتوحيد معايير التعامل بين شركات الطيران من جهة وكل من مكاتب السفر والسياحة والمستهلكين من جهة أخرى ، ضمن شروط المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA ، (لبنان عضو فيها) ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء والمعاهدات ذات الشأن ، وإستناداً على قاعدة المحافظة على القطاع وحقوق المستهلك كما ومصالح شركات الطيران ، على أن يبدأ التنفيذ صباح الإثنين 17/02/ 2020.

لـــذا ، إن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان إذ تشكر كل من ساهم في حل هذه المسألة من مسؤولين سياسيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وإدارات شركات الطيران العاملة وعلى رأسهم إدارة شركة طيران الشرق الأوسط ، تأمل من المعنيين التكاتف مجدداً من أجل التصدي الى الخطر الداهم المتمثل بالمادة 42 من قانون الموازنة العامة للعام 2020 توصلاً لإلغائها وتحرير القطاع من خطره.