لبنان | طيران الميدل ايست تلغي بيع بطاقات السفر بالدولار فقط.. بعد قرارها الذي تسبب بضجة

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”، انه “بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قررت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط MEA الغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الاميركي حصراً، وعلى ان تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل واسباب هذا القرار توصلاً لايجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة”.

وكان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية قد أعلن، أن “الرئيس العماد ميشال عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء”.

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وكانت أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”، أنّه “اعتباراً من الاثنين، ستقوم جميع شركات الطيران العاملة في لبنان، ومن ضمنها طيران الشرق الاوسط بقبول الدفع فقط بالدولار الاميركي”.

وقالت الشركة بأنها ستقبل جميع بطاقات الدفع بالإضافة الى الشيكات المصرفية، بشرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية.

واضافت سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي.