لبنان | الطقس غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وتساقط أمطار وثلوج على 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية، مترافقة أحيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600م وتلامس 1300م ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بمنخفض جوي موسمي يؤدي إلى طقس ماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية ومترافقة أحيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع1600م وتلامس 1300م ليلا مع انخفاض درجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل ابتداء من ارتفاع 1000م وما فوق. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم مع إنخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع1200م وما فوق. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل ابتداء من ارتفاع 900م وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 20 درجة. فوق الجبال من 3 الى 13 درجة. في الداخل من 10 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35كلم/س، تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى55كلم/س.

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– الانقشاع: جيد إلى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 16°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 22:06 ساعة غروب الشمس: 22:17