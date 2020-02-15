كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 04:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لا يفوت الثوار مناسبة ليؤكدوا عدم ثقتهم بالطبقة السياسية الحاكمة وبقدرة حكومة الرئيس حسان دياب على انقاذ البلد، مطالبين بتغيير جذري وبحكومة اخصائيين مستقلين. ويتحضر الثوار، اليوم السبت، تحت شعار “لا ثقة، لا شرعية، ستدفعون الثمن” للانطلاق بمسيرة حاشدة ضد كل الطبقة السياسية والحكومة الحالية، من ساحة ساسين، الساعة الثالثة بعد الظهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الثوار: لا ثقة ولا شرعية… “ستدفعون الثمن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.