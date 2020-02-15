لبنان | بومبيو: لتقديم المرتبطين بـ”حزب الله” المتورطين باغتيال الحريري للعدالة

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رأى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه يجب تقديم الأفراد المرتبطين بـ”حزب الله” لدورهم في الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل الرئيس رفيق الحريري إلى العدالة.

وأضاف بومبيو، في بيان أصدره في الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الحريري، أن العملية هي عملية قتل جماعي أسفرت أيضا عن مقتل 21 شخصاً آخرين وإصابة 266 آخرين في بيروت.

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وتابع بأن إنهاء الإفلات من العقاب أمر حتمي لضمان استقرار لبنان وسيادته، مؤكدا على دعم الولايات المتحدة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة، لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقال بومبيو إن حزب الله أظهر من خلال أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أنه يهتم أكثر بمصالحه الخاصة ومصالح الجهة التي ترعاه، أي إيران، أكثر مما يهتم بمصالح الشعب اللبناني، على حد قوله.

وختم بيانه بالقول إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف بفخر مع الشعب اللبناني في دعواته السلمية للإصلاح والشفافية والمساءلة.