كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 01:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لا يزال الطقس المستقر نسبياً يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى ممطر يوم غد الاحد مع انخفاض بدرجات الحرارة نتيجة اقتراب كتل هوائية رطبة وباردة من فوق المتوسط. تفاصيل طقس اليوم السبت: مستقر نسبياً وغائم اجمالاً بسحب عالية ومتوسطة. ١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ١٧ درجة فيما بقاعاً تُسجل بين ٤ إلى ١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٢ درجة. ٢- الرياح شمالية غربية ٢٥كم/س. Advertisements ٣- الرطوبة ٨٠٪. ٤- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa. ٥- الرؤية جيدة. ٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٧ درجة. ويكون طقس الايام المقبلة على الشكل الاتي: – الأحد: غير مستقر وممطر وبارد أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ١٧٠٠م. – الاثنين: طقس غائم وبارد مع تساقط امطار خفيفة محلية خصوصاً في القسم الأول من النهار وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠م عند توفر الهطول ويتشكل الضباب على الجبال.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحرارة تنخفض مجدداً… هكذا سيكون الطقس المتوقع للأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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