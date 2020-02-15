لبنان | منتخب لبنان بطل كأس الملك عبدالله

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حقق المنتخب اللبناني، اليوم الجمعة، لقب بطولة كأس الملك عبدالله للمرة الثانية في تاريخه على حساب نظيره الأردني صاحب الأرض بنتيجة 71 68. وبرز من المنتخب اللبناني علي حيدر على الرغم من دفاع الـ”double team” الذي مارسه الأردن عليه كلما استلم الكرة على الـ”low post”، وجوزيف الشرتوني بتسديداته الثلاثية، وكل من وائل عرقجي وإيلي رستم وكريم زينون خصوصاً بالدفاع على أجنبي منتخب الأردن.

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