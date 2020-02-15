لبنان | بومبيو: أنشطة حزب الله بخدمة طهران لا الشعب اللبناني

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ15 لاستشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري، إلى انهاء الإفلات من العقاب في لبنان لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وقال بومبيو في بيان إن “اغتيال الحريري هو عمل من أعمال القتل الجماعي أسفر عن مقتل 21 آخرين وإصابة 266 ضحية في بيروت”. وذكر بومبيو بأن “العديد من الأفراد المرتبطين بحزب الله وُجهت لهم تهمة القيام بأدوار في هذا الهجوم، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف”.

وشدد الوزير الأميركي على أن “إنهاء الإفلات من العقاب أمر حتمي لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته، مجددا تأييده لعمل المحكمة الخاصة بلبنان لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم”.

واشار الى أن “حزب الله أثبت من خلال أنشطته أنه أكثر اهتماما بمصالحه ومصالح راعيته إيران، مما هو أفضل للشعب اللبناني”. وأكد بومبيو أن “الولايات المتحدة لا تزال تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية للإصلاح والشفافية والمساءلة”.