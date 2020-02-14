كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد صمت طويل وبعدٍ عن السياسة وما يدور في لبنان، أصدر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بياناً أوضح من خلاله رأيه في الحال الذي وصل إليه البلد والتطورات الأخيرة، حيث وضع اصبعه على الجرح وفنّد الامور والأسباب التي اوصلت لبنان الى الانهيار. كما عبّر عن ازدرائه وخيبته ممن” كان أجدى بهم أن يكونوا مؤتمنين على حرية وعافية المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.وبعد ان شكر بداية كل من شارك في تحرك يوم الجمعة 14 شباط في ساحة الشهداء، تطرق الحريري … Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الدين الحريري يخرج عن صمته ويصدر بياناً عن الوضع والتطورات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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