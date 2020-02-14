لبنان | المياومون يُطالبون “الكهرباء” بحماية عمّالها

أكدت لجنة المياومين وعمال غب الطلب في “مؤسسة كهرباء لبنان”، أنه “إثر قيام احد العمال المياومين بنقل صهاريج المازوت من معمل الزوق الى معمل دير عمار، تعرض لاعتداء على طريق الشمال في منطقة البداوي من قبل مجهولين وقاموا بحجزه والشاحنة وتقييد حريته”.

ودعت اللجنة في بيان أمس “وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الى تحمّل مسؤولياتهما في هذا المجال وحماية العمال الذين، إما يتم الاعتداء على حقوقهم بحرمانهم من التثبيت وعدم تطبيق القانون المتعلق بهم، أو يقضون نحبهم على أعمدة الكهرباء اثناء القيام بواجبهم الوظيفي، أو يتم وضعهم على قارعة الشركات الخاصة بلا أي حماية من طوارئ العمل أو تعويضات، لنصل الى الاحتجاز والسلب والنهب، في زمن الأزمات الاقتصادية والمعيشية”.

كما طالبتهما بـ “حماية العمال”، وذكّرتهما بـ”وجوب عدم نسيان حقوق العمال لا سيما حقهم بالدخول الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان”، مناشدة “الجميع أن يقاربوا هذا الملف مقاربة إنسانية إجتماعية بعيدة عن الحسابات الضيقة، والى المبادرة بإيجاد الحلول العادلة وتطبيق قانون إدخالهم الى ملاك المؤسسة وإدخال فائض الناجحين في المباريات بما يحفظ ويكفل حقوق الجميع”.