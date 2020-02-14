لبنان | إشكال بين مناصرين للمستقبل والثوار في ساحة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إشكالا وقع قبل قليل بين مناصرين ل “تيار المستقبل” على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري والثوار في ساحة الشهداء، على خلفية الهتافات التي يطلقها مؤيدو “المستقبل” الداعمة للرئيس سعد الحريري.

قابله هتافات باسم الثورة وعبارة “كلن يعني كلن” من الطرف الآخر، ما اعتبره مناصرو “المستقبل” نوعا من الاستفزاز لهم.

وتخلل الإشكال الكبير تدافع ورشق بزجاجات المياه والعصي بين متظاهرين ومناصري تيار “المستقبل” بعد وصول النائب سامي فتفت وعمل عناصر من الجيش والقوى الامنية على احتواء الوضع بسرعة ومنع تفاقمه.