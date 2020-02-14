احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
استذكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح، الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي “حمل في حياته قضية قيامة لبنان وإعادة إعماره ونهضته، وأعاد استشهاده المدوي نبض الاستقلال إلى اللبنانيين، والذين هم وللمفارقة اليوم بحاجة ماسة إلى من يخرجهم من الأزمة المستفحلة التي تمر بها البلاد وتكاد تلامس حدود الانهيار الكامل”.
ودعا جميع القيادات إلى “التبصر في عواقب الأمور وإيجاد الحلول من خلال المصلحة الوطنية العليا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شيخ العقل مستذكراً الحريري: حمل قضية قيامة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.