لبنان | شيخ العقل مستذكراً الحريري: حمل قضية قيامة لبنان

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استذكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح، الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي “حمل في حياته قضية قيامة لبنان وإعادة إعماره ونهضته، وأعاد استشهاده المدوي نبض الاستقلال إلى اللبنانيين، والذين هم وللمفارقة اليوم بحاجة ماسة إلى من يخرجهم من الأزمة المستفحلة التي تمر بها البلاد وتكاد تلامس حدود الانهيار الكامل”.

ودعا جميع القيادات إلى “التبصر في عواقب الأمور وإيجاد الحلول من خلال المصلحة الوطنية العليا”.