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يُنقَل عن مراجعٍ مصرفيةٍ معلومات حول “فقدان” الورقة النقدية من فئة 100 ألف ليرة لبنانية من مصرف لبنان بعدما باتت جميعها في متناول السوق.
ومع إرتفاعِ الطلبِ الشديدِ على العملة الوطنية وعدم قدرة المصرف المركزي على التغطيةِ، عمدَ الأخير الى حصر تسليمه المبالغ النقدية للمصارف بفئة ورقة العشرين الف ليرة لبنانية.
وقد سجّل سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم الجمعة، ما بين 2270 و2320 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يذكر، أنّ سعر صرف الدولار لدى المصارف هو 1515 ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سعر صرف الدولار يستمر في الصعود.. و الـ 100 ألف ليرة مفقودة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.