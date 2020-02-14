لبنان | سعر صرف الدولار يستمر في الصعود.. و الـ 100 ألف ليرة مفقودة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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يُنقَل عن مراجعٍ مصرفيةٍ معلومات حول “فقدان” الورقة النقدية من فئة 100 ألف ليرة لبنانية من مصرف لبنان بعدما باتت جميعها في متناول السوق.

ومع إرتفاعِ الطلبِ الشديدِ على العملة الوطنية وعدم قدرة المصرف المركزي على التغطيةِ، عمدَ الأخير الى حصر تسليمه المبالغ النقدية للمصارف بفئة ورقة العشرين الف ليرة لبنانية.

وقد سجّل سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم الجمعة، ما بين 2270 و2320 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يذكر، أنّ سعر صرف الدولار لدى المصارف هو 1515 ليرة.