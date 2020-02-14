لبنان | إشكال بين الثوار و مناصري “المستقبل” وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 01:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حصل اشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين من تيار “المستقبل” وشبان من الحراك. وتخلل الاشكال عمليات كر وفر بين الفريقين وسط حالة من التوتر إذ أقدم شبان على تخريب خيم المتظاهرين في ساحة الشهداء وفق ما نقل شهو عيان. ويأتي هذا الإشكال عشية ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان نشطاء الثورة قد دعوا إلى وقفة موحدة عند ضريح الرئيس رفيق الحريري وسط بيروت، تعبيراً عن موقفهم المتمثل بالوفاء لشهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري، ورفضاً لسياسات سعد الحريري المتمثلة بالتسويات والثفقات الرئاسية الخاسرة

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