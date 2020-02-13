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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “الساعة 22:00 من تاريخ 12/2/2020 تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيّفة من فئتي الـ 100 والـ 50 دولاراً أميركياً، وذلك أثناء محاولة شخصين مغادرة الأراضي اللبنانية كانا متوجهَين إلى تركيا، وهما:
– ك. غ. (مواليد عام 1978، أرمني).
– م. ب. (مواليد عام 1968، أوكراني).
ضُبط بحوزتهما مبلغ 113،950 دولار أميركي مزيّفة من الفئتين المذكورتَين، كانت مخبأة بطريقة إحترافية ملصقة بوسط جسم أحدهما وفي داخل كمية من الخبز كانت في إحدى حقائبهما.
أحيل الموقوفان إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة “تفتيشات المطار” توقف شخصَيْن بحوزتهما أوراق نقدية مزيّفة.. وهكذا قاما بتخبئتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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