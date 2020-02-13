لبنان | حال الطرقات اليوم في ضيافة الأبيض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 فبراير 2020 01:06 مساءً - مشاركة
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أفادت غرفة التحكم المروري، أن “الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق حلبا هي:
القبيات ـ الهرمل، ومشمش ـ مرجحين، والقموعة ـ مرجحين والقموعة ـ القبيات”.
وأشارت الى أن طريق “ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات،
وطريق ترشيش ـ زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات”.
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