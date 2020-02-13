لبنان | الدولار يحلق من جديد.. ولا حدّ مفترض لتصاعده

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 فبراير 2020 11:07 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لم يهدأ سوق صرف الدولار في لبنان بعد نيل الحكومة الثقة، ولا يبدو أن هناك حداً مفترضاً لتصاعده، واستمرار استحكام الفوضى في عمليات تداوله وتسعيره. وفي حين استمر تسعير شراء الدولار في السوق الموازية لدى الصرافين بين 2230 ليرة و2250 ليرة، يشهد سعر المبيع ارتفاعاً وصل إلى حد 2350 ليرة. وهو مرشح للارتفاع أكثر في ظل الفوضى المستحكمة بسوق الصرف، لاسيما لجهة اتساع السوق السوداء، خارج أبواب الصرافين القانونيين.

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