كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 فبراير 2020 11:07 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ازدحم حرم معرض رشيد كرامي الدولي على مدى ساعات الصباح بدفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين طوعا في سياق الخطة التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام بإشراف ومتابعة من المدير العام اللواء عباس ابراهيم. وقد سجل إقبال كثيف على العودة لتكون الدفعة الأكبر منذ بدء تنفيذ مشروع العودة الطوعي. وعملت وحدات من الأمن العام على استقبالهم وتوزيعهم على حافلات وزارة النقل السورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأكبر منذ تنفيذ مشروع العودة الطوعي: دفعة جديدة من النازحين غادرت طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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