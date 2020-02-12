لبنان | دياب في زيارته الأولى إلى دار الفتوى

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اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب من دار الفتوى أن لهذا الدار دور مستمر برعاية المفتي عبد اللطيف دريان ودوره جامع وهو صديق وأخ عزيز وواثق بحكمته.

وقال دياب، “زيارتي اليوم طبيعية جدًّا وتداولت مع المفتي دريان في شؤون المسلمين والأوضاع العامة وضرورة تضافر الجهود من أجل إنقاذ لبنان واتفقنا على الاستمرار في التواصل”.

بدوره، رأى دريان أن دياب اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة وتمنى له التوفيق.

وكان دياب قد وصل إلى دار الفتوى للقاء المفتي عبد اللطيف دريان. وهو اللقاء الأول بينهما منذ تكليفه تشكيل الحكومة، بعدما ترددت معلومات كثيرة عن أن المفتي دريان لن يستقبل دياب قبل نيل حكومته الثقة.

وأرجأ دياب موعده المقرر مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى موعد آخر، إثر مغادرته السراي متوجهاً إلى دار الفتوى للقاء المفتي دريان.