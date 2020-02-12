لبنان | جاد داغر: سأقول لكم لماذا زعماء 14 آذار لم يُسقطوا دياب

أصدر رئيس “حزب سبعة” جاد داغر بياناً قال فيه:

“يسألني الأصدقاء لماذا الأحزاب التقليديّة من فريق 14 آذار التي تقول إنّها معارضة ليست ضمنياً وفعلياً مع الثورة ولم تعمل فعلياً لإسقاط حكومة دياب.

سأقول لكم لماذا: لأنّ زعماء 14 آذار يعرفون تماماً أنّ الثورة هي خطر وجودي عليهم. على فكرة الزعيم من أساسها والطائفية السياسية والتبعية للخارج والفساد والمحاصصة. بمعنى أنّ الثورة تمثّل نهايتهم كنموذج سياسي. بالمقابل هم يعرفون كيفيّة التعامل مع فريق 8 آذار الذي يشبههم بشكلٍ كبير.

ينتظرون بضعة أشهر أو سنوات لاستعادة الأكثرية. خلال هذه الفترة يلعبون دور المعارضة، يتفاوضون على الحصص في المشاريع، يشدّون عصب زعاماتهم. مرّوا بهذه التجربة في الماضي. لا مشكلة. نوع من أنواع المداورة بين 8 و14 عندما يكون التوافق غير متاح. الفريقان يعلمان أنّهما مارسا أبشع أنواع الفساد وهما يعرفان جيّداً أنّ الثورة عدوّ مشترك يجب القضاء عليه بأسرع وقت. بمعنى أنا وإبن عمّي على الغريب (الثورة هي الغريب طبعاً).

فإذاً أصدقائي، هذا هو السبب الحقيقي وراء سحب دعم أحزاب 14 آذار للثورة. وهذا هو السبب وراء شعار #كلنيعنيكلن. فهو ليس شعاراً شعبوياً. هو أكثر شعار يدلّ على نضج سياسي في النظرة إلى السلطة اللبنانية الحالية”.