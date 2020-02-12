لبنان | ماذا يحصل في “تيار المستقبل”؟

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كشفت مصادر قريبة من تيار المستقبل، لـ”العرب”، عن جدل في صفوف القيادة العليا بشأن سبل الخروج من المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي في البلد.
وأظهر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد لقاء جمعه بكتلته النيابية الاثنين نية للسير في توجه جديد وهو “المعارضة البناءة” بيد أنه لم يحسم موقفه لجهة الأطراف التي يمكن أن ينخرط معها في هذا التوجه، خاصة وأن علاقته مع حزب القوات اللبنانية لا تبدو في أحسن فتراتها وقال الحريري في هذا الصدد “لاحقا سنقرر كيف ومع من”.
وتقول المصادر إن هناك همسا يطالب بإعادة تقييم المرحلة السابقة يلامس ما يشبه النقد الذاتي. وتضيف المصادر أن تيار المستقبل دفع أثمانا غالية جراء انخراط زعيمه في التسوية الرئاسية التي أتت بميشال عون رئيسا للجمهورية في لبنان، وأنه دفع كثيرا من رصيده الشعبي كما دفع كثيرا من رصيده لدى الحلفاء الإقليميين، لاسيما السعودية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.