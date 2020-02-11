لبنان | النواب العونيون يحتمون بآلية عسكرية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:06 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداول مغردون صورة تظهر نواب تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل، يتجمعون في مركبة متواضعة بهدف الوصول الى مجلس النواب اليوم. وضمت الآلية النائب ابراهيم كنعان والنائب سيزار ابي خليل اضافة الى ثلاثة نواب آخرين. ورجح البعض ان تكون الآلية عسكرية، فيما قال آخرون انها قد تكون آلية نقل مدنية، وأشارت كتابات أخرى إلى أن هذه الصورة قديمة، التقطت خلال توجّه الوفد، ممثلًا رئيس الجمهورية ميشال عون، للعزاء بوالدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السيدة ماري حبيب جعجع، العام 2017.

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