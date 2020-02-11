لبنان | توقيف 7 من المساجين الذين فروا اليوم من مخفر الأوزاعي

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اشارت معلومات أمنية للـ”LBCI” ان “الجيش اللبناني اوقف 7 من المساجين الذين فروا من مخفر الأوزاعي”.

واستشهد النقيب جلال شريغ والعسكري عماد عطار بإطلاق النار في مخفر الاوزاعي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

واقتحم حسن الحسين مخفر الأوزاعي، حيث اطلق النار على آمر الفصيل وبعض العسكريين وقام بإطلاق سراح الموقوفين الذي يبلغ عددهم قرابة الـ25 شخصاً.

والمُقتحم هو شقيق أحد الموقوفين وهو يزور شقيقه بانتظام، ولكن قام هذه المرة بإدخال سلاحه الحربي إلى الزيارة وأطلق النار على العسكريين.