لبنان | بالفيديو: “مكافحة الشغب” تنهال بالضرب على أحد الثوار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انهالت عناصر مكافحة الشغب بالضرب المبرح على أحد الثوار في وسط بيروت. وتستمر الثورة في يومها الـ118، وأقفل الثوار مداخل بيروت محاولين منع النواب من الوصول إلى جلسة الثقة المقررة اليوم الثلاثاء، ومطالبين بانتخابات نيابية مبكرة وبتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

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