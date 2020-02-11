لبنان | بالفيديو: إدخال سليم سعادة الى المستشفى بعد ضربة على الرأس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:13 مساءً - مشاركة

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أشار المكتب الإعلامي للنائب سليم سعادة في بيان، الى أن “في تمام الساعة 10:30 صباحًا وخلال توجه النائب الأمين سليم عبدالله سعاده الى مجلس النواب لإلقاء كلمة تحمل وجع الناس، ولحجب الثقة عن هذه الحكومة، تعرضت سيارته للإعتداء من قبل بعض المخربين على الثورة الحقيقية وقد أصيب بضربة على الرأس وهو حالياً في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة”.

وقال، “سيبقى الأمين سليم سعاده أمينًا على وجع الناس وخير ممثل لقضاياهم ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين الملتصقين بالثورة”.

ونشر النائب سعادة فيديو على حسابه عبر “تويتر”، من داخل المستشفى، يقول فيه، “انا منيح و شكرا للجميع لمحبة الناس كلها سوا شكرا”.